Concert exceptionnel d’automne Sully-sur-Loire

Concert exceptionnel d’automne

Début : Samedi 2025-10-18 20:30:00

Venez nombreux encourager les jeunes talents de l’école de musique de la communauté de communes du Val de Sully invités par la Société Musicale de Sully-sur-Loire pour un concert multi-générationnel à l’espace culturel St Germain de Sully-sur-Loire.

Bonne humeur garantie !! .

D951 Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

