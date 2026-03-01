Concert exceptionnel de la Chorale & des Ensembles de Boyertown Music DPT- USA rue de l’Abbé Brossart Saint-Aubin-sur-Mer

Concert exceptionnel de la Chorale & des Ensembles de Boyertown Music DPT- USA

rue de l’Abbé Brossart Église Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Cette chorale locale propose un répertoire varié mêlant chanson française, musique du monde et grandes pages du répertoire choral.

Premier concert de la tournée française.

La commune de Saint-Aubin-sur-Mer aura le plaisir d’accueillir le premier concert de la tournée française de la Chorale et des Ensembles de Boyertown Music, venus spécialement de Pennsylvanie aux États-Unis.

La soirée s’ouvrira avec le chœur Méli-Mélo de Tilly-sur-Seulles, sous la direction de Florent Cyprien, qui assurera la première partie du concert.

Cette chorale locale propose un répertoire varié mêlant chanson française, musique du monde et grandes pages du répertoire choral.

Avant de se produire à l’Église de la Madeleine à Paris, l’ensemble américain fera escale à Saint-Aubin-sur-Mer pour une soirée musicale exceptionnelle ouverte à tous.

Le programme de la chorale et des ensembles de Boyertown Music proposera ensuite un voyage musical à travers plusieurs siècles et traditions, mêlant grandes œuvres du répertoire sacré, musique instrumentale et spirituals américains. Le public pourra entendre des œuvres de Morten Lauridsen, Bach, Mozart, Rachmaninov, John Rutter, César Franck et Beethoven, ainsi que des chants traditionnels emblématiques tels que Amazing Grace, Deep River ou Down to the River to Pray.

Interprété par la chorale et différents ensembles instrumentaux, le concert alternera moments méditatifs, passages solistes et pièces puissantes, pour se conclure dans une atmosphère festive avec Joyful, Joyful, We Adore Thee, When the Saints Go Marching In et Let There Be Peace on Earth.

Une grande soirée chaleureuse ouverte à tous les publics.

Entrée libre .

rue de l’Abbé Brossart Église Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 08 67 73 22 alain.doff@culturefrance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert exceptionnel de la Chorale & des Ensembles de Boyertown Music DPT- USA

This local choir offers a varied repertoire combining French chanson, world music and the great works of the choral repertoire.

L’événement Concert exceptionnel de la Chorale & des Ensembles de Boyertown Music DPT- USA Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-05 par Calvados Attractivité