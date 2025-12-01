Concert exceptionnel de Luc ARBOGAST Eglise Saint-Pierre Cholet
Eglise Saint-Pierre 2 rue Saint-Pierre Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Passez un moment hors du temps, où l’artiste aux 13 millions de vues sur The Voice, vous enchantera avec sa voix d’or. Entrez dans son univers où se mêlent: joies émotions et secrets d’un autre temps. .
Eglise Saint-Pierre 2 rue Saint-Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 07 54 culture.paroissespndcholet@gmail.com
