Concert exceptionnel de Luc Arbogast Dambach-la-Ville

Concert exceptionnel de Luc Arbogast

Rue des Teinturiers Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le concert “Songe d’une nuit d’hiver” de Luc Arbogast promet un moment musical exceptionnel, porté par sa voix unique et son univers profondément envoûtant. Ce rendez-vous rare, organisé au profit de la chapelle Saint-Sébastien avec la participation des Copains d’Accords, offrira une ambiance magique au cœur de l’église Saint-Étienne de Dambach-la-Ville.

Comme les places sont limitées, il est vivement conseillé de réserver rapidement. Merci également d’enregistrer tous les participants, y compris les enfants, dont l’entrée est gratuite. .

English :

Luc Arbogast’s concert, Songe d’une nuit d’hiver, promises an exceptional musical experience, driven by his unique voice and deeply captivating universe.

German :

Luc Arbogasts Konzert Ein Winternachtstraum verspricht einen außergewöhnlichen musikalischen Moment, getragen von seiner einzigartigen Stimme und seiner zutiefst bezaubernden Welt.

Italiano :

Il concerto di Luc Arbogast, Songe d’une nuit d’hiver, promette di essere un’esperienza musicale eccezionale, resa viva dalla sua voce unica e dal suo mondo profondamente affascinante.

Espanol :

El concierto de Luc Arbogast, Songe d’une nuit d’hiver, promete ser una experiencia musical excepcional, animada por su voz única y su mundo profundamente cautivador.

