Concert exceptionnel de trompette et orgue

Église Saint-Jean-Baptiste Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 18:00:00

fin : 2025-12-27 20:00:00

Date(s) :

2025-12-27

Concert exceptionnel de trompette et orgue organisé par l’Association EDGAR24 à l’église Saint-Jean-Baptiste.

3 virtuoses internationaux Gaétan Jarry, Jean-Daniel Souchon et Adrien MABIRE.

Plus d’infos @edgar24_asso (Instagram) .

Église Saint-Jean-Baptiste Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert exceptionnel de trompette et orgue

L’événement Concert exceptionnel de trompette et orgue Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Villedieu-les-Poêles