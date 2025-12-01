Concert exceptionnel de trompette et orgue Percy-en-Normandie
Concert exceptionnel de trompette et orgue Percy-en-Normandie samedi 27 décembre 2025.
Concert exceptionnel de trompette et orgue
Église Saint-Jean-Baptiste Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-27 18:00:00
fin : 2025-12-27 20:00:00
Date(s) :
2025-12-27
Concert exceptionnel de trompette et orgue organisé par l’Association EDGAR24 à l’église Saint-Jean-Baptiste.
3 virtuoses internationaux Gaétan Jarry, Jean-Daniel Souchon et Adrien MABIRE.
Plus d’infos @edgar24_asso (Instagram) .
Église Saint-Jean-Baptiste Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.com
English : Concert exceptionnel de trompette et orgue
