Concert exceptionnel de Willy Ilumbo | P200 – L’Autre Lieu à Cherbourg Espace René Le Bas – L’Autre lieu Cherbourg-en-Cotentin

Concert exceptionnel de Willy Ilumbo | P200 – L’Autre Lieu à Cherbourg Espace René Le Bas – L’Autre lieu Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Concert exceptionnel de Willy Ilumbo | P200 – L’Autre Lieu à Cherbourg Samedi 20 septembre, 18h00 Espace René Le Bas – L’Autre lieu Manche

️ Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

️ Rendez-vous le samedi 20 septembre à partir de 18h dans le plateau P200 de L’Autre Lieu, (dans l’ancien hôpital maritime) dans L’Espace René Le Bas pour une soirée musicale exceptionnelle.

Venu spécialement de Lubumbashi (République Démocratique du Congo), le multi-instrumentiste Willy Ilumbo présentera ses claviers traditionnels congolais, en dernier clin d’œil au thème de l’été. Avec Johann Vacher au piano et Stanislas Gosset au violon, les trois musiciens feront dialoguer leurs cultures respectives dans un moment de musique libre et créatif à l’Autre Lieu !

Les Fieffés Musiciens :

Les Fieffés, la musique classique comme vous ne l’avez jamais entendue !

Les Fieffés Musiciens est un festival de musique classique se déroulant dans le

Cotentin la 2e quinzaine de juillet, et aussi les 20, 21 et 27 septembre, c’est l’Eté Indien

des Fieffés!

2025, 11e saison, mettra à l’honneur la grande famille des claviers : clavecin et orgue, bandonéon, sanza, ndara,

et autres lamellophones, ondes Martenot et bien sûr le piano, jazz et classique!

10 concerts, 22 artistes, 9 lieux de patrimoine!

Notre ADN :

• Permettre au public du Cotentin de découvrir de jeunes artistes lauréats de concours internationaux,

• Rendre la musique classique accessible à tous les publics,

◦ par des tarifs modérés et la proximité des artistes avec le public,

◦ et par des actions de médiations auprès des habitants du Quartier des Provinces à Octeville, de résidents en Ehpad et de jeunes de colonies de vacances.

© Augustin Laudet, Stanislas Gosset (© Kaupo Kikkas)

⏰ Représentation à 18h

️ Entrée libre

L’Autre Lieu, Espace René Le Bas (dans l’ancien hôpital maritime) – 61 Rue de l’Abbaye – Cherbourg-en-Cotentin

Organisé par Les Fieffés musiciens en partenariat avec L’Autre Lieu

ℹ️ Lien de l’événement : https://fb.me/e/6zp1EFVtx

Espace René Le Bas – L’Autre lieu 61 rue de l’abbaye, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie [{« link »: « https://fb.me/e/6zp1EFVtx »}]

️ Rendez-vous le samedi 20 septembre à partir de 18h dans le plateau P200 de L’Autre Lieu, (dans l’ancien hôpital maritime) dans L’Espace René Le Bas pour une soirée musicale exceptionnelle.

Les Fieffés Musiciens