Concert exceptionnel du Chœur Cathédrale Collège du Puy-en-Velay Sanssac-l’Église

Concert exceptionnel du Chœur Cathédrale Collège du Puy-en-Velay

Eglise Sanssac-l’Église Haute-Loire

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Pour ouvrir de façon solennelle la souscription Fondation du Patrimoine pour le financement d’une nouvelle phase de travaux de notre église St Symphorien, venez assister à ce concert exceptionnel !

Eglise Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 64 43

English :

To solemnly open the Fondation du Patrimoine subscription to finance a new phase of work on our St Symphorien church, come and attend this exceptional concert!

German :

Um die Subskription der Fondation du Patrimoine für die Finanzierung einer neuen Phase der Arbeiten an unserer Kirche St Symphorien feierlich zu eröffnen, kommen Sie zu diesem außergewöhnlichen Konzert!

Italiano :

Partecipate a questo concerto eccezionale per aprire solennemente la sottoscrizione della Fondation du Patrimoine per finanziare una nuova fase di lavori nella nostra chiesa, St Symphorien!

Espanol :

Asista a este concierto excepcional con el que se inaugura solemnemente la suscripción de la Fondation du Patrimoine para financiar una nueva fase de las obras de nuestra iglesia de St Symphorien

