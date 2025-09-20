Concert exceptionnel du groupe vocal Faridol Centre Psychothérapique de Nancy – Chapelle Saint-Roch Laxou

Inscription conseillée : https://urlr.me/M2xy8f

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le groupe vocal Faridol de Laxou vous invite à un concert d’exception avec un chœur de femmes. Sous la direction de Pierre Tiessen, le chœur explore un vaste répertoire, du Moyen Âge aux comédies musicales, avec mises en scène et costumes. Actif en Meurthe-et-Moselle et au-delà, il chante pour des causes solidaires et collabore avec des orchestres et des théâtres prestigieux. Une expérience musicale riche et émouvante à ne pas manquer !

Centre Psychothérapique de Nancy – Chapelle Saint-Roch 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle Grand Est http://www.cpn-laxou.com La chapelle a été édifiée en 1778 par les Frères des Écoles chrétiennes. Elle fut détruite lors d’un incendie en 1794, puis reconstruite sur le même plan. Le dôme a été restauré en 1883. La statue de saint Roch, datant de 1782, fut réalisée sous la direction des Frères des Écoles chrétiennes. Dans la rotonde, un buffet d’orgue remarquablement ouvragé, datant de la fin du XVIIIᵉ siècle, est installé derrière l’autel. Bien que sa provenance demeure inconnue, sa qualité est indéniable. La partie instrumentale a été reconstruite en 1971. Autour de l’autel, des grilles basses — qui révèlent tout l’art de Jean Lamour — délimitent l’espace. Enfin, certains vitraux sont signés Camille Hilaire, artiste peintre, lithographe, vitrailliste et tapissier (1916-2004). Possibilité de stationnement sur le site.

Journées européennes du patrimoine 2025

© CPN