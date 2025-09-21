Concert exceptionnel du pianiste Giancarlo Crespeau CEC – Théâtre de Yerres Yerres

Concert exceptionnel du pianiste Giancarlo Crespeau Dimanche 21 septembre, 16h00 CEC – Théâtre de Yerres Essonne

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion du finissage de l’exposition Boris Zaborov « Peindre la mémoire », un concert est offert dans le foyer du CEC autour des œuvres composées par le fils de l’artiste, Kirill Zaborov, ainsi que Bach-Busoni, Frédéric Chopin et Alexandre Scriabine, par le pianiste Giancarlo Crespeau.

CEC – Théâtre de Yerres 2 rue Marc-Sangnier, 91330 Yerres Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0169023436 https://theatres-yerres.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisoncaillebotte.fr/animations/concert-exceptionnel-giancarlo-crespeau-543.html »}] Le CEC – Théâtre de Yerres est un lieu entièrement rénové avec une salle de spectacle moderne de 950 places dotée d’un balcon. Entouré de verdure depuis sa création, la nature se retrouve également à l’intérieur : deux grands murs végétaux ornent l’entrée du bâtiment. Très ancré dans le cœur des habitants, il a contribué au développement socio-culturel de Yerres et reste l’un des édifices les plus emblématiques de la ville. La salle de spectacle se situe exactement sur l’emplacement de l’ancien CEC : premier équipement d’intégration de France, construit en 1967. Ces équipements rassemblaient en un même lieu, des établissements scolaire et sociaux, socio-éducatifs, culturels et sportifs. Ces structures décidaient de mettre en commun leurs ressources et leurs locaux dans une perspective d’animation locale. Le collège Guillaume Budé était le centre de gravité du CEC. Paul Chaslin, constructeur et initiateur du CEC de Yerres, était convaincu que la démocratisation de la culture passait obligatoirement par l’école. La sensibilité aux arts et à la culture se forme durant les années scolaires, d’où la nécessité d’amener la culture à l’école. Il s’agissait alors de rassembler en un lieu unique, autour du collège, des équipements tels qu’une bibliothèque, un centre social, un conservatoire de musique et de danse, une Maison pour tous… Faciliter le travail des enseignants était une mission de premier ordre. Le CEC – Théâtre de Yerres abrite toujours aujourd’hui une médiathèque et s’est enrichi d’une véritable salle de spectacle. La gestion de cette structure est à la fois communale et communautaire. La salle de spectacle, quant à elle, est entièrement gérée par une société en délégation de service public.

Concert

© Ville de Yerres