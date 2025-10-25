CONCERT EXCEPTIONNEL DU QUARTET EDMONY KRATER GROUP Le Burgaud
CONCERT EXCEPTIONNEL DU QUARTET EDMONY KRATER GROUP
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Profitez d’un concert d’ Edmony Krater Group au Café du Burgaud !
En avant-première avant leur concert du 28 novembre à Billères, un concert exceptionnel d’ Edmony Krater Group. Venez écouter et danser sur leur musique gwo-ka qui réchauffe les cœurs et les âmes. Vous pourrez également venir échanger avec les artistes autour d’une petite restauration.
Le nombre de places étant limité, pour ce concert unique de musique Guadeloupéenne avec Edmony Krater group, musique à écouter et à danser , la réservation est nécessaire au 06 49 82 98 49. 5 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 9 50 91 59 47 burgaud31@gmail.com
English :
Enjoy an Edmony Krater Group concert at the Café du Burgaud!
German :
Genießen Sie ein Konzert der Edmony Krater Group im Café du Burgaud!
Italiano :
Godetevi il concerto dell’Edmony Krater Group al Café du Burgaud!
Espanol :
Disfrute de un concierto del grupo Edmony Krater en el Café du Burgaud
