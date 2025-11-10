Concert exceptionnel du Tibétain Lobsang Delek kibele Paris

Chants sacrés et musique du Toit du Monde

Il s’appelle Lobsang Delek. Chanteur et compositeur né au Tibet et en exil depuis 1997.

il a obtenu son diplome dans l’ecole du Dalai lama Tibet .Children .Village. en 2006 et au Sarah College en 2010. son premier album, Cuckoo, est sorti en 2007, suivi de Tenzin Dolma Returns en 2008, puis d’un DVD, Bhoe La Dro, en 2011.

Aujourd’hui il a dépassé le million de vues sur youtube

https://www.youtube.com/watch?v=rB4UU-HR8YQ

Il y a trois sortes de chants : récitatif non mesuré ; gdang, hymne choral à l’unisson, au tempo lent et à la rythmique ornementée pouvant servir autant de support méditatif qu’à l’exorcisme ; et dbyangs (voyelle), chant guttural grave correspondant à un chant de gorge, dit diphonique, à la dixième harmonique, nommé aussi « voix de dzo » (du nom d’un hybride de yak et de vache), notamment au sein de certains monastères de l’ordre ge-lugs-pa, ayant développé certaines techniques.

Venez vibrer au son des mélodies tibétaines et des chants de Lobsang Delek, porteurs de paix, de sagesse et de liberté. Ce concert est une invitation à la rencontre d’une culture millénaire et un geste de soutien envers la cause tibétaine.

Le lundi 10 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant

Participation libre –

reservation conseillée à

pleine.ouverture.asso@gmail.com

Tout public.

kibele 12 rue de l’Échiquier 75010 Paris