Concert exceptionnel Emilie Calmé & Laurent Maur Place du 19 Août Clamecy

Concert exceptionnel Emilie Calmé & Laurent Maur

Place du 19 Août Hôtel de ville Salle Romain Rolland Clamecy Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

2026-02-07

Duo Emilie Calmé (flûtes) & Laurent Maur (harmonicas) en concert.

Laurent Maur et Emilie Calmé forment un couple de musiciens exceptionnels. Solistes accomplis, ils créent une alchimie magique lorsqu’ils se réunissent flûtes et harmonicas se mélangent, se défient et s’interpellent dans un bonheur parfait, entre compositions originales, jazz poétique et improvisations envoûtantes.

Reconnus en France comme à l’international (Chine, Corée, Vietnam, Mongolie…), ce duo rare viendra partager le meilleur de son répertoire acoustique pour le plus grand plaisir des Clamecycois(es). .

Place du 19 Août Hôtel de ville Salle Romain Rolland Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 12 99 75 lionel-deschamps@orange.fr

