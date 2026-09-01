Concert exceptionnel : hommage à l’émigration Église de Lacarry Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Informations pratiques

Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut

Concert exceptionnel : hommage à l’émigration

Église de Lacarry Bourg Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Un concert commémoratif exceptionnel sera donné à Lacarry, en Soule.

​C’est un hommage aux nombreuses familles des Pyrénées basques françaises qui ont quitté leur terre natale au XXe siècle pour rejoindre l’Argentine et qui n’y sont jamais revenus. Cet événement prend une dimension toute particulière et profondément émouvante grâce à la présence de Roque Aguer et de Guillermo Aguer, luthier de renom mondial fabriquant de prestigieuses guitares, tous deux petits-fils d’émigrés revenus sur les traces de leurs ancêtres depuis l’Argentine pour honorer leur mémoire. À cette occasion, le virtuose Luis Soria offrira un récital de guitare classique, créant un pont musical et spirituel entre la France et l’Argentine afin de célébrer cet héritage partagé et de rendre un hommage vibrant à ces familles dont l’histoire continue de résonner des deux côtés de l’Atlantique. .

Église de Lacarry Bourg Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28

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English : Concert exceptionnel : hommage à l’émigration

L’événement Concert exceptionnel : hommage à l’émigration Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque