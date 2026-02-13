CONCERT EXCEPTIONNEL LE RETOUR DU BOSS par SUPANAJ, Le Nautilus, Perpignan
CONCERT EXCEPTIONNEL LE RETOUR DU BOSS par SUPANAJ 21 et 22 mars Le Nautilus Pyrénées-Orientales
5€ L’ENTREE SUR PLACE, 3€ EN LIGNE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T21:00:00+01:00 – 2026-03-21T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-22T00:00:00+01:00 – 2026-03-22T02:00:00+01:00
CONCERT DU BOSS
SUPANAJ ET DJ BAD DEBARQUE POUR STRATEGYZ
APRES DES ANNEES D’ABSENCES ( BOSS , NTM, URBAN PEACE)
VIENS REVIVRE LES MORCEAUX MYTHIQUE DU BOSS
DECOUVRIR L’HISTOIRE DU BOSS ET DES ANECDOTES UNIQUES AVEC NTM ET JOEY STAR
APRES DE LONGUES ANNEES D’ABSENCES ILS REVIENNENT POUR LA PREMIERE FOIS ET C’EST AU NAUTILUS
BAR SUR PLACE
150 PLACES SEULEMENT , ILS N’Y EN AURA PAS POUR TOUT LE MONDE
EXPERIENCE UNIQUE
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
SUPANAJ DU BOSS Et DJ BAD viennent à PERPIGNAN pour remettre en scène le BOSS après des années d’absences , ils débarquent pour STRATEGYZ une expérience UNIQUE, pour les nostalgiques de cette époque. concert musique
BOUM SQUAD 66 et BOSS