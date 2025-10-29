Concert Exceptionnel Nicoletta Les Acoustiques Gospel Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial
Concert Exceptionnel Nicoletta Les Acoustiques Gospel Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial vendredi 27 mars 2026.
Concert Exceptionnel Nicoletta Les Acoustiques Gospel
Basilique du Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Le meilleur du Gospel, du Negro Spiritual dans sa nouvelle tournée des Églises à partir de mars 2026 !
NICOLETTA entraine son public au cœur d’un univers musical très personnel ou se marient ces plus belles chansons: Il est mort le soleil, Mamy blue, Un Homme, Liberté mon Amour, Oh happy day, Amazing Grace, Nobody knows, Joshua fit the battle of Jericho,..au rythme et à l’âme du vrai Gospel et du Negro Spiritual.
Un concert magique pour tous ! .
Basilique du Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
English :
German : Concert Exceptionnel Nicoletta Les Acoustiques Gospel
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Exceptionnel Nicoletta Les Acoustiques Gospel Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-10-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I