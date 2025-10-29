Concert Exceptionnel Nicoletta Les Acoustiques Gospel Basilique du Sacré-Coeur Paray-le-Monial

Concert Exceptionnel Nicoletta Les Acoustiques Gospel

Basilique du Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Le meilleur du Gospel, du Negro Spiritual dans sa nouvelle tournée des Églises à partir de mars 2026 !

NICOLETTA entraine son public au cœur d’un univers musical très personnel ou se marient ces plus belles chansons: Il est mort le soleil, Mamy blue, Un Homme, Liberté mon Amour, Oh happy day, Amazing Grace, Nobody knows, Joshua fit the battle of Jericho,..au rythme et à l’âme du vrai Gospel et du Negro Spiritual.

Un concert magique pour tous ! .

Basilique du Sacré-Coeur 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

