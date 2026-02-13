concert exceptionnel pour marquer le 90ème anniversaire de la @base_aerienne_107 et de la @musiquedelair, L’onde, Vélizy-Villacoublay

concert exceptionnel pour marquer le 90ème anniversaire de la @base_aerienne_107 et de la @musiquedelair Vendredi 20 février, 20h00 L’onde Yvelines

Concert exceptionnel des 90 ans de la Base Aérienne 107 et de la Musique de l’Air et de l’espace durant lequel vous pourrez entendre l’orchestre d’harmonie, le brass band et le big band en compagnie de nombreux invités

L’onde 8 bis, avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France

