CONCERT EXCEPTIONNEL réunissant cinq orchestres à plectres Place de la Résistance Belfort

CONCERT EXCEPTIONNEL réunissant cinq orchestres à plectres Place de la Résistance Belfort samedi 11 octobre 2025.

CONCERT EXCEPTIONNEL réunissant cinq orchestres à plectres

Place de la Résistance Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

CONCERT EXCEPTIONNEL réunissant cinq orchestres à plectres (mandolines, mandoles, guitares, contrebasses, percussions), à savoir l’ensemble Bmandolines de BELFORT-MULHOUSE, l’Estudiantina d’ANNECY, Chalon Estudiantina de CHALON SUR SAONE, le Cercle Mandoliniste de GRENOBLE et l’Estudiantina de ROANNE. Plus de 70 musiciens sur scène pour ce concert inédit en région Bourgogne Franche-Comté. .

Place de la Résistance Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 59 15 69 plectres.belfort@orange.fr

English : CONCERT EXCEPTIONNEL réunissant cinq orchestres à plectres

German : CONCERT EXCEPTIONNEL réunissant cinq orchestres à plectres

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT EXCEPTIONNEL réunissant cinq orchestres à plectres Belfort a été mis à jour le 2025-09-08 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)