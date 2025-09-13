Concert Exceptionnel Romain Leleu Trompettiste international en Trio: Violon & Piano 13.09.20H Auditorium Stéphan Bouttet Dinard 35800 Dinard

Concert Exceptionnel Romain Leleu Trompettiste international en Trio: Violon & Piano 13.09.20H Auditorium Stéphan Bouttet Dinard 35800 Dinard Samedi 13 septembre, 20h00 Plein Tarif:20€ gratuit moins de 12 Ans & élèves de conservatoires classes de trompette jusqu’à 16 Ans avec carte

Romain Leleu est l’un des meilleurs trompettistes actuels, il sera en Trio avec au Violon Cécile Peyrol-Leleu(CNSMDP) & au Piano Agnès Graziano (CNSMDL) SAMEDI 13 Septembre à 20H Auditorium Bouttet

Romain Leleu étudie la trompette au CNSM de Paris. Il y remporte les premiers prix de trompette et de musique de chambre avant de se perfectionner auprès de Reinhold Friedrich à la Musikhochschule de Karlsruhe. Doté d’une grande musicalité, il donne son premier concert en soliste à l’âge de 14 ans et mène depuis lors une brillante carrière . En 2010, il crée ainsi l’Ensemble Convergences, devenu Romain Leleu Sextet : la subtile rencontre d’une trompette et d’un quintette à cordes avec laquelle il revisite les grands classiques de la musique savante et populaire.

Doté d’un jeu lumineux et virtuose et d’une technique imparable, il est nommé Révélation Classique de l’Adami, lauréat de la Fondation d’entreprise Banque Populaire, de la Fondation SAFRAN pour la Musique et du Prix de la Fondation Del Duca de l’Académie des Beaux-Arts. Il est également élu « révélation soliste instrumental » par les Victoires de la Musique Classique et promu Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Il se produit en soliste sur les cinq continents, tant en récital qu’accompagné des plus grands orchestres : du Royal Albert Hall au Théâtre des Champs-Elysées, en passant par la Philharmonie du Luxembourg et le Seoul Arts Center. il anime régulièrement des masters class en France et à l’étranger. Il est également directeur de collection aux Editions Gérard Billaudot Paris.

Ses albums séduisent tant les oreilles des critiques que du public. Parmi eux, son enregistrement des grands concertos classiques (Haydn, Hummel, Neruda) qui est récompensé par le Classique d’or RTL, 5 de Diapason, Pizzicato et Resmusica.

Deux disques marqueront l’entrée de Romain Leleu chez Harmonia Mundi : “Move” avec le Stuttgarter Philharmoniker et Marcus Bosch ainsi que le nouvel album du Romain Leleu Sexte

il est accompagné

– Au Violon par Cécile Peyrol-Leleu

Entrée 1ère nommée au Conservatoire National Supérieur

de Musique de Paris enviolon, et en musique de chambre, Cécile Peyrol-Leleu en sort récompensée en 2003 par les 1ers Prix de violon et de

musique de chambre ainsi que par le Diplôme de Formation Supérieure Mention Très Bien.

Cécile est lauréate de plusieurs concours internationaux. Elle est régulièrement invitée à se produire en musique de chambre dans de

nombreux festivals en France et à l’étranger.

Chambriste passionnée, Cécile a créé les pièces pour violon du premier

enregistrement mondial des œuvres d’Alfred Tokayer

– Au Piano par Agnès Graziano

Elle entre au CRR de Lyon où elle obtient à l’âge de 13 ans ses médailles d’or de piano, formation musicale et musique de chambre à

l’unanimité et avec les félicitations du jury.

Elle entre la même année au Conservatoire National Supérieur

de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL) Elle y terminera son cursus à l’âge de 17 ans.

Elle étudie ensuite le piano avec François-René Duchable et

Stéphane Blet qui lui dédie une œuvre : « Etude ».

Dès 2001, Agnès remporte plusieurs concours internationaux.

De plus, elle obtient en 2005 le Grand Prix spécial du jury au

concours Piano Campus et est invitée au festival d’Auvers sur

Oise durant lequel elle accompagne le trompettiste Romain Leleu

RESERVATIONS:

billetweb.fr/romain-leleu-en-trio-trompette-cecile-peyrol-leleu-violon-julien-gernay-piano-13-septembre-20h

ou 06.68.79.16.87

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T21:30:00.000+02:00

marie-joele.jouan@weekenddemusiqueclassique.fr

Auditorium Stéphan Bouttet Dinard 35800 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 ILLE ET VILAINE