Concert exceptionnel Thouarsais-Bouildroux

Concert exceptionnel

Chateau de la Cressonnière Thouarsais-Bouildroux Vendée

Début : 2025-12-14 20:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Luc Arbogast Songe d’une nuit d’hiver

Passez un moment hors du temps, où l’artiste aux 13 millions de vues sur The Voice , vous

enchantera avec sa voix d’or! Entrez dans son univers où se mêlent: joies émotions et secrets d’un

autre temps!

Après bientôt 30 ans passés sur les routes de France, au pieds des cathédrales, au chœur des plus humbles églises, ou à l’Olympia , Luc ARBOGAST communie avec son public en le faisant rire,

chanter et danser!

Disque d’or puis Double disque de platine, ce troubadour atypique, ambassadeur du patrimoine, authentique et charismatique vous fera vibrer au son de son fameux bouzouki Irlandais, de

percussions, d’instruments à vent, et de ses fameux grelots!

Autodidacte jouant à l’oreille sans connaître le solfège, Luc Arbogast chante et joue une musique inspirée de la musique médiévale, et des traditions paysannes.

Ses notes basses soulignent le lien avec la terre, ses aiguës, le lien avec le ciel.

Ne manquez pas ce concert, vous en reviendrez charmés et remplis d’énergie!

Réservations

– par mail: contact@chateaudelacressonniere.com

– sur hello asso via le QR code de l’affiche

Tarifs:

– Adulte: 25€

– Gratuit pour les moins de 10 ans

– Personnes en situation de handicap: 20€ .

English :

Luc Arbogast A Winter’s Night Dream

German :

Luc Arbogast Ein Winternachtstraum

Italiano :

Luc Arbogast Sogno di una notte d’inverno

Espanol :

Luc Arbogast Sueño de una noche de invierno

