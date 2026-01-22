Concert exceptionnelle de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Concert exceptionnelle de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon samedi 11 avril 2026.
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-04-11 20:00:00
Venez profiter d’un concert exceptionnel avec la fanfare de cavalerie de la garde républicaine en présence de la Musique des Sapeurs-Pompiers de l’Allier et de la Creuse au Théâtre Gabrielle Robinne de Montluçon.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44
Come and enjoy an exceptional concert with the cavalry band of the Republican Guard and the Musique des Sapeurs-Pompiers de l’Allier et de la Creuse at the Théâtre Gabrielle Robinne in Montluçon.
