CONCERT EXCLUSIF RACINE SEGGAE SALLE DES FÊTES Grenade

CONCERT EXCLUSIF RACINE SEGGAE

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un concert emblématique venu de l’Île Maurice, avec le groupe Racine Seggae, porté par le chanteur mauricien Ton Reynald !

Originaire de la cité Roche-Bois à Port-Louis, Ton Reynald est une figure importante du mouvement Seggae. Il est le grand frère du chanteur Kaya, créateur de ce courant musical dans les années 1980.

Le seggae est un courant musical né à l’Île Maurice, qui fusionne les rythmes du séga mauricien avec l’énergie et les messages du reggae.

Une musique engagée, qui porte des valeurs d’unité entre les peuples, de liberté et de conscience.

Présent dès les débuts du mouvement, aux côtés de son frère dans le groupe Racinetatane, Ton Reynald a ensuite fondé Racine Seggae, afin de poursuivre cette transmission musicale et faire vivre l’esprit du seggae.

Habitué des scènes de l’Île Maurice, et de la diaspora, il continue aujourd’hui de partager une musique profondément humaine, engagée et chaleureuse.

Ce concert est une occasion rare de découvrir l’énergie du Seggae mauricien, portée par un artiste directement lié à la naissance de ce mouvement musical ! 25 .

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 contact@tisseursdileskarayconnexion.org

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English :

An emblematic concert from Mauritius, with the group Racine Seggae, led by Mauritian singer Ton Reynald!

L’événement CONCERT EXCLUSIF RACINE SEGGAE Grenade a été mis à jour le 2026-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE