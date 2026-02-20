Concert Explorateurs L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Concert Explorateurs

Samedi 21 mars 2026 de 20h30 à 22h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Place à l’aventure l’Orchestre d’Harmonie organise son concert de Printemps !

Les musiciens vous invitent à explorer le monde en musique entre Christophe Colomb et Magellan, l’ascension du Mont Eiger en Suisse, avec un détour par le Far West d’Ennio Morricone, le voyage s’annonce fantastique ! Avec la participation du Quintette de saxophones de l’Empéri. .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Time for adventure: the Orchestre d?Harmonie holds its spring concert!

