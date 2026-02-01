CONCERT EXPLORONICS TRIO chemin des gîtes Soueich
CONCERT EXPLORONICS TRIO chemin des gîtes Soueich mercredi 18 février 2026.
CONCERT EXPLORONICS TRIO
chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 20:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Concert au SoueichKfé !
Concert Exploronics Trio
Musique du monde Du balafon au djembé, Gert, Anne-Sophie et Mickaël vous font découvir avec virtuosité d’autres facettes de la World Music. .
chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert at SoueichKfé!
L’événement CONCERT EXPLORONICS TRIO Soueich a été mis à jour le 2026-02-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE