CONCERT EXPLORONICS TRIO chemin des gîtes Soueich

chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Début : 2026-02-18 20:00:00
2026-02-18

Concert au SoueichKfé !
Concert Exploronics Trio

Musique du monde Du balafon au djembé, Gert, Anne-Sophie et Mickaël vous font découvir avec virtuosité d’autres facettes de la World Music.   .

chemin des gîtes SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

English :

Concert at SoueichKfé!

