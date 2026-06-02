Saint-Germain-de-Clairefeuille

Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine

Eglise Saint-Germain-de-Clairefeuille Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 20:15:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’ensemble Orphée (composé d’Agnès Kammerer harpiste, Marie-Noelle Bernascon altiste, Sylvie Willebien accordéoniste, Marie-Philomène Mazet soprano) propose un voyage à travers les cultures musicales de différents pays.

Catherine Legavre exposera ses tableaux. .

Eglise Saint-Germain-de-Clairefeuille 61240 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com

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English : Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine Saint-Germain-de-Clairefeuille a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault