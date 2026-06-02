Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine Saint-Germain-de-Clairefeuille
Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine Saint-Germain-de-Clairefeuille samedi 19 septembre 2026.
Saint-Germain-de-Clairefeuille
Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine
Eglise Saint-Germain-de-Clairefeuille Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 20:15:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’ensemble Orphée (composé d’Agnès Kammerer harpiste, Marie-Noelle Bernascon altiste, Sylvie Willebien accordéoniste, Marie-Philomène Mazet soprano) propose un voyage à travers les cultures musicales de différents pays.
Catherine Legavre exposera ses tableaux. .
Eglise Saint-Germain-de-Clairefeuille 61240 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com
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English : Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Concert Exposition Musique du monde Journées Européennes du Patrimoine Saint-Germain-de-Clairefeuille a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault