Concert, exposition, projection acqua e terra hommage à Giovanna Marini

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

Tania Pividori et ses trois chœurs vous invitent à ACQUA E TERRA.

Trois rendez-vous principaux pour un hommage exceptionnel à Giovanna Marini, guitariste classique, chanteuse, compositrice engagée, une des figures les plus importantes de la recherche et de l’interprétation des traditions musicales populaires italiennes.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est tantevociatelier@gmail.com

English :

Tania Pividori and her three choirs invite you to ACQUA E TERRA.

Three main dates for an exceptional tribute to Giovanna Marini, classical guitarist, singer, committed composer and one of the most important figures in the research and interpretation of Italian folk music traditions.

German :

Tania Pividori und ihre drei Chöre laden Sie zu ACQUA E TERRA ein.

Drei Haupttermine für eine außergewöhnliche Hommage an Giovanna Marini, klassische Gitarristin, Sängerin, engagierte Komponistin und eine der wichtigsten Figuren in der Erforschung und Interpretation der volksmusikalischen Traditionen Italiens.

Italiano :

Tania Pividori e i suoi tre cori vi invitano ad ACQUA E TERRA.

Tre eventi principali in un eccezionale omaggio a Giovanna Marini, chitarrista classica, cantante e compositrice impegnata, una delle figure più importanti nella ricerca e nell’interpretazione delle tradizioni musicali popolari italiane.

Espanol :

Tania Pividori y sus tres coros le invitan a ACQUA E TERRA.

Tres actos principales en un homenaje excepcional a Giovanna Marini, guitarrista clásica, cantante y compositora comprometida, una de las figuras más importantes en la investigación e interpretación de las tradiciones musicales populares italianas.

L’événement Concert, exposition, projection acqua e terra hommage à Giovanna Marini Metz a été mis à jour le 2025-07-25 par AGENCE INSPIRE METZ