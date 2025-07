Concert Expresso 04 Just Classik Festival Troyes

Concert Expresso 04 Just Classik Festival Troyes dimanche 28 septembre 2025.

Concert Expresso 04 Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 16:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Un Final éclatant qui célèbre l’énergie, l’élégance et la diversité de la musique de chambre, avec Strauss, Mendelssohn, Schulhoff et Brunch réunis pour clore le Festival dans un élan de virtuosité et de poésie.



> Richard Strauss sextuor à cordes de capriccio opus 85

> Felix Bartholdy Mendelssohn Quinquette à deux alto n°2 opus 87

> Erwin Schulhoff 5 pièces pour quatuor à cordes

> Max Bruch Octuor à cordes



Les artistes:



> Manon Galy

> Christel Lee

> Shuichi Okada

> Camille Vasseur, violons

> Hélène Clément, Manuel

> Vioque-Judde, altos

> Ivan Karizna

> Aurélien Pascal,violoncelles

> N.N. contrebasse .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

