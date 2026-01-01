[Concert] Extra Swing L’Inattendu Dieppe
[Concert] Extra Swing L’Inattendu Dieppe samedi 24 janvier 2026.
[Concert] Extra Swing
L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Plongez dans l’univers irrésistible du jazz manouche, ce style musical né dans les années 30 et rendu célèbre par le génie de Django Reinhardt. ✨
Avec une complicité musicale évidente, le duo Extra Swing vous invite à un voyage enivrant rythmé par deux guitares acoustiques, où chaque note respire l’élégance, la virtuosité et l’émotion.
Entrée 10 € .
L’Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Concert] Extra Swing
L’événement [Concert] Extra Swing Dieppe a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie