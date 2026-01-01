[Concert] Extra Swing L’Inattendu Dieppe

[Concert] Extra Swing

L'Inattendu / 11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Plongez dans l’univers irrésistible du jazz manouche, ce style musical né dans les années 30 et rendu célèbre par le génie de Django Reinhardt. ✨

Avec une complicité musicale évidente, le duo Extra Swing vous invite à un voyage enivrant rythmé par deux guitares acoustiques, où chaque note respire l’élégance, la virtuosité et l’émotion.

Entrée 10 € .

+33 7 67 32 85 06

English : [Concert] Extra Swing

