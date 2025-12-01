Concert Extra Swing ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Extra Swing ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 12 décembre 2025.
Concert Extra Swing
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Jazz manouche
Extra Swing est un duo de guitares qui explorent le répertoire de Django Reinhardt et de ses héritiers. Des valses, des boléros, des morceaux swings, c’est le répertoire jazz manouche des années 30 à aujourd’hui. Antoine Santamaria et Johann Boissière nous invitent au voyage dans cette musique tendre, fougueuse, nostalgique et joyeuse à la fois. Django a montré un chemin et ces guitaristes l’empruntent avec bonheur. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
