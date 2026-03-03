Concert

Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert avec Tiger Rose à 19h30, salle des fêtes à Maurens.

Petite restauration sur place sur rés.

Tarifs: 10€/pers, 8€/adh Blues Pourpre.

Rés: bluespourpre@gmail.com.

Blues Pourpre-Cyclo Club Maurens .

Eyraud-Crempse-Maurens 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bluespourpre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Eyraud-Crempse-Maurens a été mis à jour le 2026-02-27 par Vallée de l’Isle en Périgord