Concert Eyraud-Crempse-Maurens
Concert Eyraud-Crempse-Maurens samedi 28 mars 2026.
Concert
Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert avec Tiger Rose à 19h30, salle des fêtes à Maurens.
Petite restauration sur place sur rés.
Tarifs: 10€/pers, 8€/adh Blues Pourpre.
Rés: bluespourpre@gmail.com.
Blues Pourpre-Cyclo Club Maurens .
Eyraud-Crempse-Maurens 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bluespourpre@gmail.com
