Concert Eytan Dantski à Breaking Sound Generator hostel Paris

Concert Eytan Dantski à Breaking Sound Generator hostel Paris vendredi 24 octobre 2025.

Eytan Dantski revient en concert avec Breaking Sound Paris au Genrator Hostel.

Les chansons d’un futur album dans une atmosphère surprenante.

Si Barbara Pravi et Francis Cabrel avaient un fils, ce pourrait être Eytan Dantski. Projet artistique né au début des années 2000 avec un premier roman « une simple lettre de suicide », puis une pièce de théâtre « deux sans toi, c’est trop peu » à la comédie Saint-Michel, Eytan Dantski a partagé son premier EP « la ligne d’arrivée » en septembre 2023 avec une release party à la péniche Anako.

Amoureux des textes ciselés et des mélodies mélancoliques qu’on aime murmurer en marchant, Eytan Dantski propose une pop-folk française tendre et intime. On y trouve des échos de Goldman, de Bruel, d’Aznavour, de Brassens ou même d’Orelsan et de Pomme, mais surtout, on y trouve des mots qui essaient de dire en toute pudeur, de montrer, mais sans trop en faire, de vous faire un peu sourire et un peu pleurer.

Enrichi par de diverses collaborations, Naomie Yvinec (De tristes murs), Ruben Madar (Le vieux), le projet a été notamment influencé par sa collaboration avec Maxence Roserot de Melin (Rebecca, Au bar du marché, Je te le dis…), producteur, arrangeur, ami et cocompositeur qui lui apporte des influences plus folk / blues.

Aujourd’hui Eytan Dantski revient avec un nouvel album « Parfois les oiseaux » (2025) et une série de concerts, autour duquel se réunissent des musiciens de talents : Elie Brunschwig (basse), Maxence Roserot de Melin (guitare), Sacha Serezo (batterie), Romain Tardiveau (piano), Maxime Alcabes (violon).

Co-plateau avec Juknette, Candice, Timothée Path, Raith M’Rad et d’autres !

BREAKING SOUND

We showcase the hottest emerging artists & bands in premium locations around the city. #BreakingSoundParis

FEATURING — Eytan Dantski, Juknette, Candice, Timothée Path, + Raith M’rad

18+. Please bring ID.

ADV 12 euros

DOS 22 euros

DOORS OPEN 19:30

Eytan Dantski revient en concert avec Breaking Sound Paris au Genrator Hostel. Les chansons d’un futur album dans une atmosphère surprenante.

Le vendredi 24 octobre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

De 12 à 22 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-24T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-24T20:00:00+02:00_2025-10-24T23:00:00+02:00

Generator hostel 9-11, place du Colonel Fabien 75010 Paris

https://www.tixr.com/groups/breakingsoundparis/events/breaking-sound-paris-at-generator-hostel-157722 +33658210661 eytan.dantski@gmail.com