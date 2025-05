Concert Fa Si La Toque – Chapelle de la Croix Verte Montluçon, 25 mai 2025 15:30, Montluçon.

Allier

Concert Fa Si La Toque Chapelle de la Croix Verte 8 Place Louise-Thérèse de Montaignac Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 2025-05-25 15:30:00

Début : 2025-05-25 15:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Concert de la chorale FA SI LA Toque à la chapelle de la Croix Verte.

Dirigée par Olga Burova-Van-Der Jagt.

Chapelle de la Croix Verte 8 Place Louise-Thérèse de Montaignac

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes chorale.fasila-toque@gmx.fr

English :

Concert by the FA SI LA Toque choir at the Croix Verte chapel.

Conducted by Olga Burova-Van-Der Jagt.

German :

Konzert des Chors FA SI LA Toque in der Kapelle des Grünen Kreuzes.

Dirigiert von Olga Burova-Van-Der Jagt.

Italiano :

Concerto del coro FA SI LA Toque nella cappella della Croix Verte.

Diretto da Olga Burova-Van-Der Jagt.

Espanol :

Concierto del coro FA SI LA Toque en la capilla de la Croix Verte.

Dirigido por Olga Burova-Van-Der Jagt.

