Concert Fabrice Eulry Landévant

Concert Fabrice Eulry

Salle Kerverh Landévant Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 11:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Programme de la journée

Fabrice Eulry EVEIL AU BLUES

11 heure salle Kerverh à Landevant durée environ 1h30 Entrée gratuite.

Les enfants pourront assister à une interprétation de différents morceaux connus et moins connus. Le musicien proposera à cette occasion un éveil au blues avec diaporama

sa genèse, son histoire, son universalité et ses incidences dans l’histoire de la musique,

à travers des récits vivants illustrés par sa musique. Les parents, grands-parents et les amis sont également invités, ainsi que tout le monde aimant la musique.

– 12h30 Entracte avec repas crêpes et galettes boissons

FABRICE EULRY le concert

14h le concert durée environ 2h tarif 12€ gratuit -12 ans

Avec son piano, Fabrice Eulry nous fait partager sa fantaisie son humour et sa virtuosité, de Bach à Ray Charles. Le concertiste, surnommé Le chopin du boogie par le Figaro a joué dans 25 pays et donné près de 4000 concerts des plus petites scènes à l’Olympia.

il vient rarement en Bretagne ne le manquez pas !

https://fabriceeulry.fr

Amoureux fou de la musique, il en explore toutes les formes, tous les genres, toutes les influences, capable de bondir d’un concerto classique au boogie-woogie le plus endiablé. Fabrice Eulry est un virtuose, un phénomène cet Eulry, de la dynamite en barre montée sur ressorts, le talent à l’état pur ! .

Salle Kerverh Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 6 21 55 69 32

