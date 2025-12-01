Concert Face 2 Face Versus Special Edition Le Hangar Zéro Le Havre
Concert Face 2 Face Versus Special Edition Le Hangar Zéro Le Havre samedi 20 décembre 2025.
Concert Face 2 Face Versus Special Edition
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
FACE 2 FACE — première édition au Havre !
3 duels • 6 artistes • 6h de confrontation sonore.
Un dispositif scénique unique, pensé pour l’affrontement musical & la rencontre des identités. Versus mode. No pause.
Réservation obligatoire .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
