Concert Face 2 Face Versus Special Edition Le Hangar Zéro Le Havre

Concert Face 2 Face Versus Special Edition

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

FACE 2 FACE — première édition au Havre !

3 duels • 6 artistes • 6h de confrontation sonore.

Un dispositif scénique unique, pensé pour l’affrontement musical & la rencontre des identités. Versus mode. No pause.

Réservation obligatoire .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

