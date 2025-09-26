Concert FACT François Thuillier (tuba) et Anthony Caillet (euphonium) place de l’Abbé de Saint Pierre Saint-Pierre-Église

Concert FACT François Thuillier (tuba) et Anthony Caillet (euphonium) place de l’Abbé de Saint Pierre Saint-Pierre-Église vendredi 26 septembre 2025.

place de l’Abbé de Saint Pierre halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

FACT est un grand duo, un couple d’improvisateurs-rythmiciens étonnant, plein de fraîcheur ! François et Anthony savent admirablement tirer parti de toutes les possibilités de leur instrument, et leur duo offre une musique énergique pleine de mélanges réjouissants et de rebondissements.

FACT, c’est la musique d’aujourd’hui, active, inventive et futuriste, jouant sur les couleurs et l’espace. Il s’agit, c’est évident, d’artistes sincères, bourrés d’un enthousiasme qu’ils sauront nous transmettre. .

place de l’Abbé de Saint Pierre halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 87 84 87 87 presquileimprojazz@gmail.com

