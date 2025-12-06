Concert Facteur Sauvage au Klub Kob

Treignac Projet Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Prochain rendez-vous au Klub Kob, Facteur Sauvage (Augmenté) est un animal électrique destiné à mêler sueur et poésie.

Le quintet s’appuie sur un son brut mêlant rock primitif et blues alternatif. Les deux cuivres venus nourrir le trio originel sont garants à la fois du soutien de leurs riffs entêtants et d’improvisations endiablées.

Qu’importe le terrain de leurs évocations, ces cinq musiciens ont un bagage solide et disparate sur les scènes indépendantes, qu’elles soient du côté du garage, du free jazz ou du spoken word. Quant aux textes chantés, scandés, récités, murmurés, parés d’imaginaires anglo-saxons ou de poèmes en français dans le texte, la parole s’invite à la table des granges et des clubs qui aiment débrider les lignes entre set dansant et poésie d’écoute. .

Treignac Projet Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 06 77 95 thierry.mazaud.tm@gmail.com

English :

L’événement Concert Facteur Sauvage au Klub Kob Treignac a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze