Concert Fado – Salle polyvalente Boisset, 24 mai 2025 19:00, Boisset.

Haute-Loire

Concert Fado Salle polyvalente LD la jourdanne Boisset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

L’Association La Micheline vous donne rendez-vous le samedi 24 mai à la salle communale de Boisset pour une soirée portugaise.

Au menu, concert Fado avec Sandra Rodrigues accompagné de tapas portugais.

.

Salle polyvalente LD la jourdanne

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lamicheline-43@hotmail.com

English :

The Association La Micheline invites you to a Portuguese evening on Saturday May 24 at the Boisset village hall.

On the menu: Fado concert with Sandra Rodrigues, accompanied by Portuguese tapas.

German :

Der Verein La Micheline lädt Sie am Samstag, den 24. Mai, im Gemeindesaal von Boisset zu einem portugiesischen Abend ein.

Auf dem Menü steht ein Fado-Konzert mit Sandra Rodrigues, begleitet von portugiesischen Tapas.

Italiano :

L’Associazione La Micheline vi invita a una serata portoghese sabato 24 maggio presso la sala del villaggio di Boisset.

In programma: concerto di fado con Sandra Rodrigues, accompagnato da tapas portoghesi.

Espanol :

La Asociación La Micheline le invita a una velada portuguesa el sábado 24 de mayo en la sala de fiestas del pueblo de Boisset.

En el menú: concierto de fado con Sandra Rodrigues, acompañado de tapas portuguesas.

L’événement Concert Fado Boisset a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron