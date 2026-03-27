Concert | Faë and Friends La Bull Serres-et-Montguyard
Concert | Faë and Friends La Bull Serres-et-Montguyard vendredi 27 mars 2026.
Concert | Faë and Friends
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Venez assister au concert de Faë and Friends chanson française & anglaise, pop/rock, swing, blues, et jazz. .
La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 64 80
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English : Concert | Faë and Friends
L’événement Concert | Faë and Friends Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides