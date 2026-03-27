Concert | Faë and Friends La Bull Serres-et-Montguyard

Concert | Faë and Friends

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Venez assister au concert de Faë and Friends chanson française & anglaise, pop/rock, swing, blues, et jazz. .

La Bull 121 Rue des 2 Cèdres Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 64 80

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English : Concert | Faë and Friends

L’événement Concert | Faë and Friends Serres-et-Montguyard a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides