Concert Fairy Tales in yoghourt – Guinguette de l’Eperon La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Concert Fairy Tales in yoghourt – Guinguette de l’Eperon

La Charbonnière Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez assister à un concert à la guinguette de l’Eperon !

Concert post folk – Fairy Tales in yoghourt. .

La Charbonnière Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire eperon@kresto.fr

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English :

Come see a concert at the Guinguette de l’Eperon!

L’événement Concert Fairy Tales in yoghourt – Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis