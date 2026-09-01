Concert Fairy Tales in yoghourt – Guinguette de l’Eperon La Charbonnière Ancenis-Saint-Géréon
vendredi 18 septembre 2026 · La Charbonnière · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Concert Fairy Tales in yoghourt – Guinguette de l’Eperon
La Charbonnière Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez assister à un concert à la guinguette de l’Eperon !
Concert post folk – Fairy Tales in yoghourt. .
La Charbonnière Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire eperon@kresto.fr
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English :
Come see a concert at the Guinguette de l’Eperon!
L’événement Concert Fairy Tales in yoghourt – Guinguette de l’Eperon Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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