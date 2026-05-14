Concert Faites de la Musique sans électricité Mouret
Concert Faites de la Musique sans électricité Mouret vendredi 19 juin 2026.
Mouret
Concert Faites de la Musique sans électricité
Mouret Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Faites de la musique sans électricité
Le vendredi 19 juin 2026 à partir de 19H
Moment de convivialité rassemblant musiciens ( sans électricité) et simples curieux en un lieu exceptionnel La Table de Maurice , sur les hauteurs du Grand Mas, commune de Mouret. Buvette, pique nique possible sur place, présence de producteurs locaux.
Annulé en cas de pluie. .
Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 21 49 21 54
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English :
Make music without electricity
Friday, June 19, 2026 from 7pm
L’événement Concert Faites de la Musique sans électricité Mouret a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)