Mouret

Concert Faites de la Musique sans électricité

Mouret Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Faites de la musique sans électricité

Le vendredi 19 juin 2026 à partir de 19H

Moment de convivialité rassemblant musiciens ( sans électricité) et simples curieux en un lieu exceptionnel La Table de Maurice , sur les hauteurs du Grand Mas, commune de Mouret. Buvette, pique nique possible sur place, présence de producteurs locaux.

Annulé en cas de pluie. .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 6 21 49 21 54

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English :

Make music without electricity

Friday, June 19, 2026 from 7pm

L’événement Concert Faites de la Musique sans électricité Mouret a été mis à jour le 2026-05-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)