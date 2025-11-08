Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert FaleOze Le Brizeux Quimperlé

Concert FaleOze Le Brizeux Quimperlé samedi 8 novembre 2025.

Concert FaleOze

Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Organisé par Le Brizeux.   .

Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 19 25 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert FaleOze Quimperlé a été mis à jour le 2025-10-20 par OT QUIMPERLE LES RIAS