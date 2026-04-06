Concert Fally Ipupa Stade de France Saint-Denis
Concert Fally Ipupa Stade de France Saint-Denis samedi 2 mai 2026.
Saint-Denis
Concert Fally Ipupa
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Fally Ipupa, icône planétaire, s’apprête à écrire une nouvelle page de l’histoire musicale en offrant à ses Warriors deux concerts inoubliables au Stade de France, pour célébrer vingt ans d’une carrière hors norme !
.
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Fally Ipupa
Fally Ipupa, a global icon, is set to write a new chapter in music history by treating his Warriors to an unforgettable concert at the Stade de France, celebrating twenty years of an extraordinary career!
L’événement Concert Fally Ipupa Saint-Denis a été mis à jour le 2025-12-28 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
À voir aussi à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Le Goût des autres, L’Ecran, Saint-Denis 6 avril 2026
- Journées européennes des métiers d’art Saint-Denis 7 avril 2026
- Lao Vanglao / Lyane-Kabar – Fonnkèr Moun-la, TÉAT Champ Fleuri, Saint-Denis 14 avril 2026
- Concert Sofiane Pamart Stade de France Saint-Denis 17 avril 2026
- Concert SCH Stade de France Saint-Denis 24 avril 2026