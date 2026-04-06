Concert Fally Ipupa Stade de France Saint-Denis

Saint-Denis

Concert Fally Ipupa

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Fally Ipupa, icône planétaire, s’apprête à écrire une nouvelle page de l’histoire musicale en offrant à ses Warriors deux concerts inoubliables au Stade de France, pour célébrer vingt ans d’une carrière hors norme !

.

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Fally Ipupa

Fally Ipupa, a global icon, is set to write a new chapter in music history by treating his Warriors to an unforgettable concert at the Stade de France, celebrating twenty years of an extraordinary career!

L’événement Concert Fally Ipupa Saint-Denis a été mis à jour le 2025-12-28 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes