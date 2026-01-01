Concert familial 4 saisons participatives Théatre de Caen Caen

Concert familial 4 saisons participatives

En amont du spectacle 4 saisons dansées imaginé par Julien Chauvin et le chorégraphe Mourad Merzouki, découvrez une autre forme, ludique et participative, inspirée également de la célèbre partition de Vivaldi.

En amont du spectacle 4 saisons dansées imaginé par Julien Chauvin et le chorégraphe Mourad Merzouki, découvrez une autre forme, ludique et participative, inspirée également de la célèbre partition de Vivaldi. Autour de David Joignaux, fidèle percussionniste du Concert de la Loge depuis des années, le public est invité à accompagner les musiciens pour imiter les sons de la nature avec des objets du quotidien ou de petites percussions. Coups de tonnerre venus du second balcon, chants d’oiseaux dans la corbeille ou instruments à vents disséminés un peu partout l’expérience sonore sera totale et immersive ! Un rendez-vous unique et joyeux à partager en famille ! .

Ahead of the 4 saisons dansées show imagined by Julien Chauvin and choreographer Mourad Merzouki, discover another playful, participatory form, also inspired by Vivaldi’s famous score.

