Concert familial aux Bains Douches Lignières

Concert familial aux Bains Douches

Concert familial aux Bains Douches Lignières mardi 10 février 2026.

Concert familial aux Bains Douches

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-10 18:30:00
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-10

 Faire des bonshommes de neige en toute saison, c’est marrant. Au fait, c’est quoi le dérèglement climatique ?  Un concert déréglé et familial de Jérôme Germond à partir de 6 ans.
Trois musiciens poly-instrumentistes imaginent, a` travers leurs chansons, un brusque refroidissement en France. S’appuyant sur une musique riche, des textes et une mise en scène décalés, ils invitent le spectateur, quel que soit son âge, a` se réapproprier la question climatique… et pourquoi pas à trouver une place aux ours polaires venus se rafraîchir en France !   .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11  reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

Making snowmen in all seasons is fun. By the way, what’s climate change? A crazy, family-friendly concert by Jérôme Germond for ages 6 and up.

L’événement Concert familial aux Bains Douches Lignières a été mis à jour le 2025-12-10 par OT LIGNIERES