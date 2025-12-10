Concert familial aux Bains Douches Lignières

Concert familial aux Bains Douches

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Début : Mardi 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Faire des bonshommes de neige en toute saison, c’est marrant. Au fait, c’est quoi le dérèglement climatique ? Un concert déréglé et familial de Jérôme Germond à partir de 6 ans.

Trois musiciens poly-instrumentistes imaginent, a` travers leurs chansons, un brusque refroidissement en France. S’appuyant sur une musique riche, des textes et une mise en scène décalés, ils invitent le spectateur, quel que soit son âge, a` se réapproprier la question climatique… et pourquoi pas à trouver une place aux ours polaires venus se rafraîchir en France ! .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Making snowmen in all seasons is fun. By the way, what’s climate change? A crazy, family-friendly concert by Jérôme Germond for ages 6 and up.

