Concert famille ONIRI Run ar Puns Châteaulin

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

En partenariat avec la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay & Ener’gence

ONIRI 2073 VOYAGE IMAGINAIRE

Le spectacle ONIRI nous fait voyager au cœur d’un archipel fantastique, dans les années 2070. Ses habitants nous racontent, et leurs histoires sont portées par des compositions aux sonorités organiques et électroniques, élaborées en direct par Ezra (beatbox, chant, machines), et Juliette Guignard (chant).

En miroir de ce récit docu-fictionnel, ONIRI expérimente une nouvelle manière de tourner, et se joue sur un dispositif autonome en énergie, consommant moins d’un kilowattheure. Il peut se déplacer à vélos, et se déployer partout dans des lieux insolites, des quartiers et des friches, des jardins et des forêts, au plus près des publics.

A PARTIR DE 5 ANS ET TOUT PUBLIC .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

L’événement Concert famille ONIRI Châteaulin a été mis à jour le 2025-08-06 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE