Concert Family Legacy ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Family Legacy

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Pop rock

Family Legacy est un groupe de pop décoiffant. Emmené par Françoise, sa chanteuse-bassiste, le groupe revisite les grands standards du style, des sixties à nos jours. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert Family Legacy

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Family Legacy Gisors a été mis à jour le 2025-11-02 par Vexin Normand Tourisme