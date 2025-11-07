Concert Family Legacy ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Family Legacy ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 7 novembre 2025.
Concert Family Legacy
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Pop rock
Family Legacy est un groupe de pop décoiffant. Emmené par Françoise, sa chanteuse-bassiste, le groupe revisite les grands standards du style, des sixties à nos jours. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
English : Concert Family Legacy
