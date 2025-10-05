Concert Fanalo Médiathèque Albert Camus Marmande

Concert Fanalo Médiathèque Albert Camus Marmande dimanche 5 octobre 2025.

Concert Fanalo Dimanche 5 octobre, 17h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T17:00 – 2025-10-05T19:00

Fin : 2025-10-05T17:00 – 2025-10-05T19:00

Le dimanche 5 octobre 2025, la Médiathèque Albert Camus accueillera le guitariste Fanalo à partir de 17h.

Artiste français vivant à Bordeaux, Fanalo évolue dans un univers rock et hard progressif.

Il a joué avec de nombreux groupes avant de se lancer dans sa carrière solo.

En début d’année 2025, il a sorti son premier album personnel.

Ce concert gratuit et ouvert à tous promet une belle découverte musicale.

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.

Le dimanche 5 octobre 2025, la Médiathèque Albert Camus accueillera le guitariste Fanalo à partir de 17h.

@MairieMarmande