Concert Fane Desrues Chapelle de l’hôpital Pornic

Concert Fane Desrues

Chapelle de l’hôpital 26 Rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

2026-03-06

À l’occasion de la Journée des Droits des Femmes, l’Association de Jumelage de Pornic renouvelle son engagement en proposant une soirée artistique et solidaire.

Au programme

Fane Desrues, autrice-compositrice-interprète, accompagnée du contrebassiste Sylvain Didou, pour un concert sensible et engagé

En écho à cette performance musicale, des artistes pornicaises présenteront leurs œuvres, ainsi qu’un livre destiné à sensibiliser les jeunes pornicais et ceux de nos villes jumelles aux violences faites aux femmes, affirmant la dimension citoyenne et éducative de cette rencontre.

À l’issue du concert, l’Association de Jumelage de Pornic offrira le verre de l’amitié, invitant le public à prolonger ce moment d’échange et de convivialité .

Chapelle de l’hôpital 26 Rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 93 28 92 ajpornic-tresorier@gmx.fr

English :

To mark Women’s Rights Day, the Association de Jumelage de Pornic is renewing its commitment with an evening of art and solidarity.

