CONCERT FANFARE ÉLECTRO Sète

CONCERT FANFARE ÉLECTRO

SALLE MARTINEZ Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Sous la houlette de Xavier Savin, directeur musical du groupe MELOTRONIC, vous découvrez un ensemble d’élèves du conservatoire qui présente la restitution de son travail de la journée. L’action pédagogique est destinée à créer une fanfare de musique électronique afin d’interpréter quelques titres issus du répertoire du groupe dirigé par l’intervenant. L’objectif est de sensibiliser les élèves et le public à la grammaire de la musique électronique en la transposant à la seule énergie des musiciens et de leurs instruments acoustiques. Une manière ludique d’entrer dans la transe.Direction Rémi PlotonIntervenant Xavier SavinEntrée libre dans la limite des places disponibles. .

SALLE MARTINEZ Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30

English :

Under the guidance of Xavier Savin, musical director of the group MELOTRONIC, you’ll discover an ensemble of students from the conservatory presenting a restitution of the day?s work.

