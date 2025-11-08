Concert Fanfare FBTF Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Notre son s’appuie sur des compos et de multiples reprises, du funk new orleans des youngblood au jazz de Raul Midon, en passant par l’électro de Prodigy, le groove de Stevie Wonder et le flow de Will Smith. Ce mélange, porté par des zicos au look 90’s incomparable, ne vous laissera pas insensible.

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83