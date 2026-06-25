Regnéville-sur-Mer

Concert Fanny Seï

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Fanny Seï est une artiste nomade. Chanteuse et musicienne, accompagnée de sa guitare, elle nous embarque dans son voyage en s’inspirant de chanson française, anglaise et latino-américaine. Sa voix, sa force d’interprétation et sa belle énergie nous attrape.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert Fanny Seï

L’événement Concert Fanny Seï Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme