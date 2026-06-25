Concert Fanny Seï Regnéville-sur-Mer
Concert Fanny Seï Regnéville-sur-Mer samedi 8 août 2026.
Regnéville-sur-Mer
Concert Fanny Seï
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Fanny Seï est une artiste nomade. Chanteuse et musicienne, accompagnée de sa guitare, elle nous embarque dans son voyage en s’inspirant de chanson française, anglaise et latino-américaine. Sa voix, sa force d’interprétation et sa belle énergie nous attrape.
Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.
Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.
Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com
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English : Concert Fanny Seï
L’événement Concert Fanny Seï Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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